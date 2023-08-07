Туапсе, Краснодарский край, 8 августа, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Суд в Туапсе заключил под стражу четверых мужчин по обвинению в двойном убийстве в поселке Дедеркой в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе судов региона.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

5 августа на берегу реки в поселке Дедеркой нашли тела 37 и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти. По информации регионального следственного управления СК РФ, их убили в ходе драки.

Потерпевшие скончались на месте. Кроме того, травмы получил 20-летний молодой человек, которого доставили в больницу. По предварительным сведениям, его жизнь вне опасности.

После случившегося правоохранительные органы задержали четырёх мужчин в возрасте от 19 до 36 лет. Им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц (пункты «а» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в Нижнем Новгороде суд арестовал 21-летнюю подозреваемую в убийстве 16-летнего подростка в Канавинском районе города. По предварительной информации, девушка и подросток вместе с друзями распивали спиртные напитки в квартире, где произошёл конфликт.

7 августа в Ярославской области осудили 42-летнего подозреваемого в убийстве двоих человек. Одно из преступлений мужчина совершил на территории школы. Ему дали 23 года в колонии строгого режима.