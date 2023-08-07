Ниамей, 8 августа, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Бывшего министра финансов Нигера экономиста Али Махамана Ламина Зейна назначили премьер-министром страны захватившие власть мятежники. Об этом 7 августа сообщает государственное телевидение Нигера RTN.

Нигер

«Председатель «Национального совета по защите отечества», глава государства, постановляет, что господин Ламин Зейн Али Махаман назначается премьер-министром», — сказано в заявлении, которое было зачитано в эфире RTN.

По данным издания ActuNiger, в настоящее время Ламин Зейн является официальным представителем Африканского банка развития в столице Чада Нджамене, а ранее занимал ту же должность в Кот-д’Ивуаре и Габоне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд провела переговоры с представителями захвативших в Нигере власть мятежников. Беседа Нуланд с военным командованием мятежников продолжалась более двух часов, сама дипломат охарактеризовала переговоры как откровенные и «временами довольно сложные».

Также в коммюнике созданного в Нигере мятежниками Национального совета спасения родины (НССР) сказано, что два центральноафриканских государства начали готовить силы для вторжения на территорию страны. В заявлении указано, что интервенцию в Нигер планируют, несмотря на то что население этой республики и народы стран, входящих в Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), против этого.