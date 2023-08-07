Амстердам, 8 августа, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Министерство обороны Нидерландов запретило своим военнослужащим участвовать в спортивных соревнованиях, до которых допущены спортсмены из России или Белоруссии. Об этом сообщил телеканал NOS.

(сс) hanspetersmits Нидерланды

По информации источника, соответствующее решение приняла глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен после того, как две недели назад солдаты из Нидерландов приняли участие в турнире по дзюдо, где также участвовали и российские военнослужащие.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 7 августа, Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) не допустила до участия в чемпионате мира 2023 года в Саудовской Аравии ни одного российского спортсмена. Ранее IWF объявляла, что не получала от Федерации тяжёлой атлетики России каких-либо заявок на участие в турнире.

В конце мая Международная федерация тяжёлой атлетики потребовала от спортсменов из России и Белоруссии подписать декларация, обязывающую воздержаться от любого вида проявления поддержки проведения Вооружёнными силами России специальной военной операции на Украине.