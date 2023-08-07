Вашингтон, 8 августа, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден рассказал, что понимает тех, кого списывают со счетов из-за их преклонного возраста. Об этом он заявил, общаясь с игроками американского бейсбольного клуба «Хьюстон Астрос».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Это нелегко, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт возьми, что-то я в этом понимаю», — сказал глава государства.

Так американский лидер высказался о менеджере клуба Дасти Бейкере, возраст которого составляет 74 года. Байден отметил, что болел за него в те времена, когда тот играл в бейсбол.

По мнению президента, «самое плохое в этой истории» состоит в том, что Бейкер был младше его. В ноябре 2022 года главе Белого дома исполнилось 80 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что возраст Джо Байдена не помешал ему выполнять обязанности президента на протяжении последних двух лет. Она также отметила, что глава Белого дома будет сам решать, будет ли дорабатывать до конца свой срок на этом посту, если его переизберут на выборах в 2024 году.

6 июля исследовательская организация Pew Research Center привела итоги опроса, согласно которому около половины жителей США (49%) хотели бы видеть на должности президента их страны человека моложе 60 лет. Вместе с тем примерно четверть респондентов (24%) выразили мнение, что возраст главы государства должен составлять от 60 до 70 лет.

29 июля Джо Байден в шутку заявил, что занимается политикой уже 600 лет. В апреле он официально объявил о том, что будет участвовать в выборах в 2024 году.