Нарва, Эстония, 8 августа, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Участок земли в Нарве, на котором ранее был расположен советский танк Т-34, перешёл во владение департамента полиции и пограничной охраны при министерстве внутренних дел Эстонии. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Департамент планирует использовать участок земли для охраны восточной границы, в дальнейшем там будет построен пункт наблюдения за беспилотными летательными аппаратами», — говорится в распространённом сообщении.

В связи с соответствующим распоряжением, на этом участке будет запрещена парковка, а также вся деятельность, не связанная с департаментом полиции и пограничной охраны.

Как передавало ИА Регнум, в апреле жителя Нарвы оштрафовали на 444 евро за то, что он пришёл к памятнику советскому танку Т-34 в футболке с надписью «СССР». Ранее стало известно, что эстонские власти приняли решение лишить установленный в Нарве танк Т-34 статуса памятника. В знак протеста на улицы города вышли более ста жителей.