Осташков, Тверская область, 8 августа, 2023, 01:01 — ИА Регнум. Проверку информации о неподобающем поведении несовершеннолетних девушек в часовне в городе Осташкове Тверской области организовали прокуратура и следственное управление Следственного комитета по региону. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба региональных ведомств.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Информация о несовершеннолетних девушках, которые зашли в часовню Ксении Петербургской и начали танцевать перед иконостасом, появилась в социальных сетях. По публикации была организована проверка Осташковской межрайонной прокуратурой Тверской области. Уточняется, что в ходе проверки прокуратура намерена дать оценку действиям законных представителей, а также органов и учреждений системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул.

Кроме того, региональным СУСК организовано проведение доследственной проверки. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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