Донецк, 8 августа, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом во вторник, 8 августа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском — 5 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК.

Под обстрелами оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая и Ясиноватский район. Суммарно Вооружённые силы Украины выпустили 100 единиц различных боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 августа ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив суммарно семь снарядов. По предварительным данным представительства ДНР в СЦКК, пострадавших и каких-либо повреждений удалось избежать.