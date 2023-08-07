Киев, 7 августа, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Мощный взрыв произошёл в столице Украины, Киеве. Об этом 7 августа сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительной информации, взрыв зафиксирован в левобережной части города. Воздушная тревога в городе в момент взрыва объявлена не была.

Никакой информации от местных властей не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало о воздушной тревоге, объявленной в ночь на 7 августа в четырёх областях Украины. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

В ночь на 6 августа серия взрывов прозвучала в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины. Местные власти заявили о работе средств противовоздушной обороны.