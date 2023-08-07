Вашингтон, 7 августа, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Офисы правительственных учреждений США в Вашингтоне закрылись на несколько часов раньше в связи с приближением к американской столице экстремального шторма и торнадо. Об этом 7 августа сообщает издание The Washington Post.

Предупреждение опубликовано Национальной метеорологической службой. По данным метеорологов, угроза для города достигла четвёртого уровня по пятибалльной шкале. До 21:00 по местному времени (04:00 мск) Вашингтон будет находиться под особым наблюдением в связи с высокой вероятностью торнадо, градом, проливным дождём с грозой и сильным порывистым ветром.

Начиная с 15:00 по местному времени (22:00 мск) в городе начали экстренно закрываться все муниципальные учреждения, в том числе федерального значения. Сотрудникам этих учреждений было предписано, согласно бюллетеню Управления кадровой службы США, покинуть рабочие места.

Жителям города рекомендовано укрыться во внутреннем помещении, подальше от окон, на самом нижнем уровне прочного здания. Предполагаются перебои с подачей электроэнергии, поэтому горожанам рекомендуется зарядить заранее мобильные телефоны и другие средства связи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ущерб от наводнения в результате проливных дождей в Республике Словения превысит 500 млн евро. Как уточнил премьер-министр страны Роберт Голоб, речь идёт о крупнейшем стихийном бедствии в новейшей истории Словении.

Также сообщалось, что по данным МЧС России, в Приволжском федеральном округе от непогоды погибли десять человек и 76 пострадали. От ливня и сильного ветра в Приволжском федеральном округе пострадали восемь субъектов, в 520 населённых пунктах нарушено энергоснабжение, упали более 500 деревьев, у свыше 40 домов повредило кровлю.