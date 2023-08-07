Лозанна, Швейцария, 7 августа, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила ни одного российского спортсмена до участия в чемпионате мире 2023 года в Саудовской Аравии, сообщается на сайте организации.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Мероприятие пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде. Ранее IWF объявила, что не получала заявок от Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) на участие в турнире. При этом организация предупредила, что граждане России и Белоруссии имеют право принять участие в турнире только в нейтральном статусе.

В организации отметили, что в список допущенных спортсменов вошли 12 белорусских тяжелоатлетов. Кроме того, в него внесли семерых представителей обслуживающего персонала и технического судью из Белоруссии.

В IWF также объявили, что в случае «исключительных обстоятельств» спортсмены могут подать заявление на освобождение от участия в квалификационных соревнованиях к будущим Олимпийским играм, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая Международная федерация тяжелой атлетики потребовала от российских и белорусских спортсменов подписать декларацию, обязывающую воздерживаться от любой поддержки специальной военной операции. Тяжелоатлетов из России из-за их отказа одобрить этот документ не допустили до участия в этапе Гран-при IWFна Кубе.

21 мая президент ФТАР Максим Агапитов потребовал от Международной федерации тяжелой атлетики занять ответственную позицию и прекратить попытки нарушения прав российских спортсменов. Он добавил, что такое безответственное поведение IWF может способствовать эскалации кризиса в спорте.