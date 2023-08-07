Тюмень, 7 августа, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Водитель и три несовершеннолетних пассажира кроссовера погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика с полуприцепом на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в пресс-службе МВД по Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Сегодня на 83-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе произошло ДТП… В результате аварии погибли 63-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, и трое его пассажиров: 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль «КИА Соренто» въехал в большегруз «Мерседес», стоявший на обочине дороги из-за поломки. Отмечается, что все погибшие в результате ДТП, предположительно, являются жителями Свердловской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии с каршеринговой машиной, пострадали пять человек. По предварительным данным, ДТП произошло в результате нарушения скоростного режима 18-летней девушкой-водителем каршерингового автомобиля «Фольксваген-Поло».