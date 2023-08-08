Москва, 8 августа, 2023, 09:18 — ИА Регнум. На юге Москвы строится новый промышленный парк «Бутово». Объект возводится в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. После ввода в эксплуатацию здесь разместится производственная компания, изготавливающая воздухораспределительные устройства для систем вентиляции и кондиционирования, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Готовая промышленная инфраструктура пользуется большим спросом у инвесторов, желающих разместить производство на территории столицы. Сегодня в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда реализуется 12 проектов по строительству промышленных объектов», — пояснил Овчинский. Площадь нового промпарка, который возводит инвестор из структуры ПИК, составит около 58 тысяч квадратных метров, а инвестиции в проект — не менее 4,8 миллиарда рублей. «После ввода в эксплуатацию там смогут работать 1,8 тысячи человек», — добавил он.

Эти летом было подписано соглашение с производственной компанией Redvent, изготавливающей воздухораспределительные устройства для систем вентиляции и кондиционирования. Компания выкупила помещение площадью 864 квадратных метра. Там Redvent разместит часть производства из Рязанской области, перемещаемого в Москву, куда поставляется около 40% продукции. Это позволит создать до 30 новых рабочих мест.

Ранее был заключен договор о локализации в Бутово производства по изготовлению изделий из картона.

Одна из приоритетных задач для города — создание комфортной для человека городской среды, удобной обстановки для жизни, учебы, работы и творчества. На сегодняшний день более 90% городских инвестиций направляется на реализацию проектов за пределами исторического центра Москвы. В различных районах столицы открываются новые школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные комплексы, социальные учреждения.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда направлена на комплексную застройку районов. По ее условиям, девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.