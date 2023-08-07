* (организация, признанная в РФ нежелательной)

Лондон, 7 августа, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании разорвало все контакты с Greenpeace (организация, признанная в РФ нежелательной) после того, как её активисты провели акцию протеста на крыше частного дома премьер-министра Риши Сунака. Об этом 7 августа сообщила газета The Daily Telegraph, ссылаясь источник в правительстве.

По данным журналистов, активисты, выступая против планов Лондона выдать новые лицензии на бурение в Севером море, накинули маслянисто-чёрную ткань на крышу дома главы правительства в Северном Йоркшире. Из-за роста напряжённости в отношениях между правительством и организацией, с ней запретили контактировать всем государственным ведомствам.

«Пять человек были арестованы и с тех пор выпущены под залог, пока полиция проводит расследование», — сообщили в издании.

Источник заявил, что Сунак сделал очень много для экологии, а действия активистов этой организации показали, к ней нельзя относиться серьёзно.

Напомним, в России внесли Greenpeace* в перечень нежелательных организаций в мае 2023 года. Основанием для этого стали попытки вмешаться во внутренние дела страны, работа с иностранными агентами и пропаганда, направленная против интересов России.

Greenpeace* создали в 1971 году в Канаде для борьбы за охрану экологии. В СССР её отделение начало работать в 1989 году. В состав организации входят 26 национальных и региональных организаций с представительством в 55 странах. Главный офис находится в Амстердаме.