Вашингтон, 7 августа, 2023, 21:19 — ИА Регнум. В Госдепе заявили об отдельной встрече чиновников США с эмиссаром КНР по Украине Ли Хуэем в Джидде. Как 7 августа сообщил на брифинге глава пресс-службы ведомства Мэттью Миллер, встреча со спецпредставителем Китая по делам Евразии оказалась непродолжительной.

Иван Шилов ИА Регнум

«Исполняющий обязанности первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан провели отдельную краткую встречу со спецпредставителем Китая», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Ли Хуэй обменялся мнениями по украинскому кризису с участниками встречи в Джидде. Пекин выступил за продолжение укрепления диалога со всеми сторонами для политического урегулирования ситуации. В МИД Китая отметили, что Хуэй обозначил позицию страны, выслушал предложения и добился большего международного консенсуса. Сообщается, что участники заседания положительно оценили участие Ли Хуэя во встрече.

Перед этим в ходе европейского турне Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию и обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. В феврале власти Китая опубликовали соответствующий документ из 12 пунктов, содержащих в том числе призыв к прекращению огня и уважению законных интересов всех стран.

Как сообщало ИА Регнум, встреча в Джидде проходила 5–6 августа. На неё пригласили представителей порядка 30 государств, но не Россию. В рамках встречи обсуждались десять пунктов по украинскому вопросу. Подобные переговоры абсолютно бесперспективны без участия России, заявила позднее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она отметила, что США в июне попытались собрать «нечто подобное в Копенгагене», но все попытки по созданию антироссийской коалиции потерпели провал.