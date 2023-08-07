Лос-Анджелес, США, 7 августа, 2023, 21:06 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе 7 августа на 88 году жизни умер американский режиссёр Уильям Фридкин, известный по фильму «Изгоняющий дьявола». Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

«Фридкин в 1970-х годах стал одним из первых в списке, будучи частью нового поколения энергичных и рискованных режиссёров», — отметили в издании.

Премьера его последнего фильма «Мятеж на Каине — военный трибунал» с Кифером Сазерлендом в главной роли состоится на Венецианском кинофестивале.

Уильям Фридкин получил премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссёр» за фильм «Французский связной». Эта картина получила пять статуэток Американской киноакадемии, в том числе в номинации «Лучший фильм».

Фильм «Изгоняющий дьявола» собрал в прокате $500 млн. Он и «Крёстный отец» Фрэнсиса Форда Копполы начали эру киноблокбастеров. Фридкин получил два «Золотых глобуса» и многие другие международные награды.

Всего Фридкин снял более 20 художественных фильмов, а также ряд документальных лент и сериалов. Он стал создателем картин «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Колдун», «Сумеречная зона», сериала «Байки из склепа» и др.