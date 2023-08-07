Киев, 7 августа, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей в Чёрном море. Это заявление он сделал 7 августа в интервью аргентинскому изданию Nacion.

Он отметил, что Киеву приходится искать пути обхода для экспорта продовольствия после выхода России из зерновой сделки. Украинский лидер возмущён, что Киеву заблокировали коридоры в Чёрном море.

«РФ должна понять, что, если она продолжит в том же духе, у неё не останется ни одного корабля к концу конфликта», — сказал Зеленский.

Ранее в Турции сообщили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, и основным вопросом на переговорах хочет сделать тему возобновления зерновой сделки. В Анкаре также ожидают, что Москва согласится перед отправкой зерна в страны Африки отправлять его в Турцию на переработку в муку.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка действовала с 22 июля 2022 года. Москва трижды продлевала срок её действия, хотя Запад не исполнял обещания, данные России. 17 июля 2023 года российская сторона вышла из соглашения.

Путин неоднократно указывал на то, что сделка не выполняла заявленных гуманитарных целей, зерно почти не поступало в беднейшие страны, а Украина и западные компании поставляли продукцию богатым государствам. Директор ФСБ Александр Бортников также заявил, что Украина использовала предоставленные ей зерновые коридоры для атак на российские объекты, прикрываясь гуманитарными грузами.