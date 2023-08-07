Анкара, 7 августа, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Курс национальной валюты Турции 7 августа упал до 27,01 лиры за один доллар США, что стало историческим минимумом. Об этом говорят данные биржевых торгов.

За евро в последние дни дают на валютном рынке около 29,6 лиры. Новая волна обесценивания турецкой валюты началась после 17 июля 2023 года, когда в России сообщили о выходе из зерновой сделки. В тот день за доллар давали 29,35 лиры.

Как сообщало ИА Регнум, Центробанк Турции долгое время отказывался повышать ставку рефинансирования для снижения уровня инфляции, хотя она выросла до рекордных темпов. В июне 2023 года впервые за два года основную ставку повысили с 8,5% до 15%.

При этом темпы роста цен в Турции продолжают увеличиваться. В июле годовая инфляция в республике составила 47,8%, поднявшись почти на 10 пунктов в сравнении с предыдущим месяцем.