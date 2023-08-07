Смоленск, 7 августа, 2023, 20:15 — ИА Регнум. В Смоленской области 7 августа завершилась десятая смена проекта «Послезавтра» для детей из регионов, подвергающихся регулярным обстрелам. Проект реализуется по инициативе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В организации смены приняли участие «Российские железные дороги».

«Подошла к концу десятая смена «Послезавтра», пятая в этом году. Социально-психологическую реабилитацию прошли 75 подростков из Донецкой и Луганской народных республик, они уже бывали на сменах ранее, а также 18 детей из Смоленской области, чьи отцы были мобилизованы и участвуют в специальной военной операции», — рассказала Львова-Белова.

В течение трёх недель участники смены изучали проектную деятельность и работу в командах, разрабатывая концепцию сообщества участников смен. Подростки детально продумали кодекс сообщества, его принципы и задачи. Отмечается, что наибольшим спросом пользуются совместное посещение мастер-классов и форумов и живое и интернет-общение. Подростки предложили создать детский оргкомитет лагеря и участвовать в следующих сменах в качестве помощников вожатых.

«Идею создать сообщество, где можно будет продолжать общение после смен «Послезавтра», слышала от подростков неоднократно. Им, как всем детям, нужна дружба, плечо товарища, наставничество. И наша задача им в этом помочь», — отметила детский омбудсмен.

В ходе заезда с подростками работали психологи, состоялось более 160 групповых и индивидуальных сессий. Проводились конкурсы, творческие мастерские, мастер-классы, развивающие занятия, где особое внимание уделялось командной деятельности и развитию лидерских качеств. Кроме того, участники плавали в бассейне, играли в футбол, волейбол и баскетбол. Образовательный курс по знакомству с железнодорожной отраслью и профориентации провели «Российские железные дороги».

В течение 2022 года прошли пять смен «Послезавтра», в которых приняли участие около тысячи детей. В 2023 году планируется провести 11 смен для двух тысяч подростков.