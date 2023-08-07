Москва, 7 августа, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Школьники из прифронтовых территорий Луганской Народной Республики (ЛНР) посетили Москву и Санкт-Петербург в рамках Всероссийской программы культурно-просветительских маршрутов для школьников новых регионов «Культурная карта 4+85» Министерства культуры России.

В столице России школьники побывали на обзорной экскурсии, посетили Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Большой Московский цирк и Российский академический Молодёжный театр, где посмотрели балет-поэму «Бахчисарайский фонтан». Уже во время визита школьники попросили свозить их на ВДНХ, где по их просьбе была организована экскурсия. Самое сильное впечатление на школьников из ЛНР произвёл Музей Победы.

«Больше всего понравился Музей Победы. Мы зашли, показывают там на большом экране все самые важные события, это было очень красиво», — поделилась эмоциями школьница Каролина Оленникова.

Другая девочка, Мария Харченко, отметила помимо музея Красную площадь и Музей Пушкина. Она рассказала, что ей было в Москве очень интересно. Школьникам настолько понравилось, что многие пообещали приехать ещё раз.

«Нам очень понравились наши вожатые, это просто незабываемые ощущения, это были новые знакомства, это было так необычно: едем на экскурсию, все вместе что-то обсуждаем, что-то узнаем новое», — дополнила свой рассказ Каролина.

В Санкт-Петербурге другая группа из 100 школьников также побывала на обзорной экскурсии, посетила спектакль «Щелкунчик» в Мариинском театре и Петропавловскую крепость, Государственный музей-заповедник «Гатчина», а также Большой Санкт-Петербургский государственный цирк.

До конца года 10 тыс. ребят из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей примут участие в программе «Культурная карта 4+85». Ожидается, что она станет эффективным механизмом социальной реабилитации и интеграции детей в российское общество. Программа призвана продемонстрировать уникальные достижения культуры и искусства, науки и техники.