Варшава, 7 августа, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Власти Германии планируют заблокировать стратегические инвестиции для Польши, стремясь сменить власть в Варшаве. Об этом заявил замглавы польского МИД Павел Яблоньский в соцсети X (бывш. Twitter).

«Германия сделает всё, чтобы заблокировать эти инвестиции. Они сделают всё, чтобы сменить правительство, которое осуществляет эти инвестиции, а мотивация — устранить конкуренцию» — написал он.

Яблоньский заявил, что это касается инвестиций в развитие атомной энергетики, центрального порта связи, морского порта в Свиноуйсьце и в проекты улучшения судоходства на реке Одер. По его мнению, Берлин постарается сохранить ситуацию, в которой Польша вынуждена прибегать в этих сферах к немецким компаниям.

Замминистра считает, что для атаки на инвестиции будут использовать лозунги защиты окружающей среды, хотя истинные цели у этого — интересы в большом бизнесе.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года обозреватель портала InfoBRICS Уриэль Араужо отметил рост антинемецкой кампании в Польше. По его мнению, Варшава делает оружием обиды поляков, оставшиеся после Второй мировой войны.

Араужо также заявил, что США продвигают интересы Польши для противодействия Германии, а Варшава ищет свою выгоду от этого, стремясь стать геополитическим центром ЕС. Он также спрогнозировал, что напряжённость в польско-немецких отношениях будет нарастать.