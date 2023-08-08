Москва, 8 августа, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Среди победителей конкурса технологических предложений по направлению «Микроэлектроника», организованного Российским научным фондом (РНФ) — 14 проектов шести компаний особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На сегодняшний день реализация прорывных разработок в электронной промышленности возможна при условии кооперации науки, бизнеса и государства. Отдельные направления требуют масштабной совместной работы всех участников рынка. Для консолидации усилий Российский научный фонд (РНФ) объявил конкурс по отбору технологических предложений. В рамках конкурса участникам — производителям микроэлектроники предложили заявить о тех проектах, которые необходимы для развития отрасли. Конкурс был проведен в рамках стратегической инициативы президента России в научно-технологической сфере.

«В кластер микроэлектроники ОЭЗ «Технополис Москва» входят 32 предприятия, которые занимаются инновациями, не имеющими аналогов в России и мире. В 2022 году они вложили в свое развитие около трех миллиардов рублей, а всего за время деятельности в ОЭЗ Москвы — более 40 миллиардов рублей», — отметил Владимир Ефимов. Он добавил, что на конкурс поступило 183 технологических предложения, содержащих 294 проекта. В шорт-лист вошли 56 разработок, 14 из которых принадлежат шести компаниям-резидентам «Технополис Москва».

«Налоговые льготы, которые получают резиденты, развитая инфраструктура, благоустроенная общественная среда оказывают мощную поддержку производителям. В 2022 году представители отрасли микроэлектроники ОЭЗ «Технополис Москва» получили льготы на 406,9 миллиона рублей», — пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «На каждый рубль предоставленных резидентам налоговых льгот 44,6 рубля пришлось на инвестиции, которые компании направляли на свое развитие», — уточнил он.

Следующий этап конкурса пройдёт среди исполнителей опытно-конструкторских и технологических работ по победившим технологическим предложениям, которые профинансирует Фонд. Суммы предоставляемых грантов составляют от 10 до 30 миллионов рублей. Проекты должны быть выполнены в течение трех лет.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» — это флагман столичной промышленности. Она представляет собой территорию с особым юридическим статусом, где действует льготный режим для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.