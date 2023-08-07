Москва, 7 августа, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате взрыва газовых баллонов в Москве, сообщил 7 августа Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Один из рабочих скончался, второй пострадал», — говорится в сообщении.

По информации источника, инцидент произошёл на базе вторчермета на Ильменском проезде.

Предположительно, баллоны взорвались от нагрева на солнце.

Как сообщало ИА Регнум, в июне газовый баллон взорвался в автомобиле под Евпаторией. В результате происшествия пострадали три человека, их доставили в шестую городскую больницу Симферополя с ожогами разной степени.