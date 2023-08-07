Москва, 7 августа, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Эксперты организации «Независимый общественный мониторинг» оценили ход избирательной кампании в региональные законодательные органы России. Как стало известно 7 августа, в 13 субъектах страны уже полностью завершили регистрацию на выборах, назначенных на 10 сентября, не приняли решения только по девяти кандидатам из Ненецкого автономного округа, Иркутской и Ростовской областей.

Дарья Антонова ИА Регнум

В НОМ изучили статистику по выдвижению и регистрации кандидатов. На текущий момент она завершилась в Калмыкии, Башкортостане, Бурятии, Якутии, Хакасии, Забайкальском крае, а также Архангельской, Владимирской, Ивановской, Кемеровской, Смоленской, Ульяновской и Ярославской областях. На выборах в представительные органы власти субъектов России по единым округам зарегистрировано 103 списка кандидатов из 12 политических партий, в том числе по мажоритарным округам — 2224 кандидата от 13 партий. В среднем, в каждом субъекте страны в выборах участвуют семь партий.

Как отметили в «Независимом общественном мониторинге», качество и интенсивность участия в выборах продолжает расти. Об этом говорит количество результатов выдвижения и регистрации в 2023 и 2018 годах. В текущем году этап выдвижения прошли порядка 52% партий (в прошлом цикле — 42,8%); участие в избирательной кампании в этом сезоне продолжили 48% партий (28% в прошлом цикле).

В пятёрке лидеров по выдвижению и регистрации оказались «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «СРЗП», которые выдвинули кандидатов и списки кандидатов в 16 регионах, и «Новые люди» — в 15 регионах. Партийное представительство зафиксировали в том числе на выборах высших должностных лиц.

Исполнительный директор «Центра общественно-политических проектов и коммуникаций», доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков отметил высокую партийную активность на выборах депутатов заксобраний, сопоставимую, но превосходящую по качеству 2018 год. Эксперт добавил, что число отказов в регистрации списков кандидатов сократилось на порядок, что ведёт к увеличению количества кандидатов и здоровой конкуренции. Тюков отметил, что партии, использовавшие принцип точечного выдвижения в одномандатных округах, выбыли из борьбы. Цифры говорят об их нежелании серьёзно участвовать в выборах — из 10 кандидатов семь не представили в комиссии документы и утратили статус выдвинутых.

Так, по словам Тюкова, можно сказать, что выборы в законодательные органы власти 20 субъектов России проходят штатно, уровень партийной конкуренции высок, а количество отказов в регистрации резко снизилось.