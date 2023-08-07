Щёкино, Тульская область, 7 августа, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Восьмилетний мальчик утонул в одном из аквапарков города Щёкино в Тульской области. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба областного управления СК.

Иван Шилов ИА Регнум

В связи с происшествием следственный городской отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Как установили следователи, ребёнок остался в воде без присмотра и утонул.

«Исчезновение мальчика заметил его старший брат, который позвал взрослых на помощь», — сообщили в пресс-службе.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и опросили очевидцев. Они также изъяли документацию аквапарка, которая представляет интерес для следствия.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года в Ростове-на-Дону утонул четырёхлетний мальчик, купаясь в бассейне аквапарка. Ребёнок отдыхал с семьёй, и его нашли без сознания, медики не смогли спасти мальчика.