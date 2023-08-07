Москва, 7 августа, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Массовое захоронение, где могут находиться останки расстрелянных заключённых фашистского концлагеря «Дулаг-102», обнаружили в Ленинградской области, сообщили 7 августа в краевом СК.

СК России по Ленинградской области

Следователи совместно с поисковой экспедицией «Долина» из Великого Новгорода, поисковыми отрядами «Зов Партизан», «Авангард» в 1,5 км от города Волосово в Ленинградской области обнаружили массовое захоронение времён Великой отечественной войны. Предположительно, в указанном месте находятся расстрелянные заключённые «Дулаг-102».

«По архивным документам в данном месте может находиться около 2000 человек», — говорится в сообщении.

По данному факту началась доследственная проверка.

Специалисты извлекли останки около сотни граждан, в том числе детей. Также на месте массового захоронения нашли и изъяли фрагменты личных вещей и одежды. По изъятым останкам назначили экспертизы с целью установления возраста, пола погибших и причины смерти.

Сотрудниками следственного управления совместно с членами Консультативного совета изучают архивные и научно-исторические данные в части преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2020 года следователи обнаружили массовое захоронение на месте расстрелов гитлеровцами мирных жителей в период Великой Отечественной войны на территории Барятинского района в Калужской области. В результате при проведении раскопок следователи нашли останки около 70 человек со следами насильственной смерти, в том числе повреждениями, полученными в результате применения огнестрельного оружия. Среди погибших обнаружили останки детей.