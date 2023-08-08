Москва, 8 августа, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Прием заявок на участие в национальной премии в области финансовой и экономической журналистики «ФИНКОР» продолжится до 25 августа. Работы конкурсантов оценят 17 профессионалов из области экономики, финансов и журналистики.

Наталья Хомутова Удостоверение журналиста

Премия «ФИНКОР» была учреждена в 2022 году комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы совместно с Министерством финансов Российской Федерации. Ее главная задача состоит в том, чтобы выделить лучшие практики освещения финансовых и экономических процессов в стране.

«Наличие профессиональной премии для журналистов в области экономики и финансов — показатель стабильности и интереса государства к этому направлению. Грамотно и четко анализировать и доступным языком передавать информацию о таких темах — задача не из легких», — заявила первый заместитель начальника управления заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова.

В состав экспертного жюри премии вошли старший банкир «ВЭБ. РФ» Сергей Сторчак, президент финансового университета Михаил Эскиндаров, декан факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Вартанова, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и другие.

«Экономика и финансы — основа стабильного развития общества и успешного функционирования государства. Быть в курсе происходящего в этих сферах необходимо как специалистам, так и гражданам», — пояснил директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Владимир Назаров, который также входит в состав жюри. Он подчеркнул, что журналисты выступают в качестве связывающего звена между специалистами и гражданами. «Уверен, в этом году мы откроем новые имена и отметим лучших в своем деле журналистов, которые одновременно умеют работать с аудиторией, хорошо разбираются в освещаемой проблематике и чувствуют тренды», — отметил Назаров.

Участвовать в премии могут как журналисты и редакции, так и авторы подкастов и телеграм-каналов, блогеры. Награждение победителей пройдёт 28 сентября в рамках VII Московского финансового форума в центральном выставочном зале «Манеж».