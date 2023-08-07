Тольятти, Самарская область, 7 августа, 2023, 19:06 — ИА Регнум. АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей семейства Lada Largus, после чего перенесёт производство из Тольятти в Ижевск. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Завершение переноса производства планируется завершить во II квартале 2024 года. При этом в течение августа на тольяттинском заводе планируют выпустить 635 автомобилей Largus. Кроме того, в Ижевске до конца года планируют выпустить опытную партию электромобилей Lada e-Largus.

«Пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трёх конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы», — добавили в пресс-службе.

Сообщается, что выпуск приостановят, чтобы нарастить объём производства автомобилей Lada Iskra, Lada Aura и нового кроссовера на платформе Vesta. Также перерыв предоставит поставщикам время, чтобы освоить поставки новой номенклатуры комплектующих для АвтоВАЗа и достичь технологического суверенитета при производстве Largus, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее АвтоВАЗ запатентовал детали салона новой Lada Iskra. Изображения вариантов обивки задних дверей и панели автомобиля опубликовали в формате 3D в базе данных Федерального института промышленной собственности.

Lada Iskra создали на базе Granta. У нового автомобиля размеры немного больше, чем у предшествующей модели. Granta планируют снять с производства после 2026 или 2027 года.

В мае 2023 года в России в 2,6 раза вырос объём продаж новых легковых автомобилей, причём на первом месте оказался АвтоВАЗ — продажи Lada увеличились в 3,3 раза и составили около 22 тысяч штук. На второй строчке китайский автомобиль Chery (рост в 4,5 раза), на третьем — китайская компания Haval.