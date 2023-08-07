Москва, 7 августа, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил 7 августа, что авторы новых учебников истории полностью переработали и переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Добавлен раздел с 2014 года по сегодняшний день, включая специальную военную операцию. Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного», — рассказал Мединский на презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России в ТАСС.

Помощник президента отметил, что работа над четырьмя томами нового учебника истории велась с апреля 2023 года, что является «невероятным сроком».

Ранее Мединский сообщил, что новые учебники появятся в российских школах к 1 сентября 2024 года. Он напомнил, что в декабре 2022 года на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению приняли решение разработать и утвердить принципы создания единого учебника.

Как сообщали в Министерстве просвещения, новое издание состоит из четырёх книг — томов по истории России и всемирной истории для 10-х и 11-х классов соответственно. Так впервые в образовательном процессе синхронизировали курсы российской и всеобщей истории. Авторами учебников по истории России выступили непосредственно Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, по всеобщей истории — Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.