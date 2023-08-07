Москва, 7 августа, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Блокировка серых сим-карт должна в конечном итоге привести к полному исчезновению нелицензированных точек выдачи подобных карт, где не требуют заключать договор с оператором связи. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

РИА Новости

Ранее Роскомнадзор выпустил требования к операторам связи, согласно которым сим-карты без подтверждённых данных пользователя должны быть заблокированы. Операторы связи будут рассылать уведомления о необходимости предоставить или подтвердить пользователям свои данные на портале «Госуслуг», в приложении или же в салоне оператора. На это даётся 15 дней. В случае неподтверждения данных сим-карту заблокируют.

Как отметил Букштейн, государство ведёт борьбу с серыми сим-картами уже несколько лет, поэтому это не спонтанное событие. Например, на 2020 год, по словам эксперта, карт без привязки к определённому гражданину насчитывалось примерно 11 млн.

«Продавали их возле ТЦ, вокзалов, рынков, и некоторым это было удобно — не нужно никуда идти специально, не надо показывать паспорт, а при этом номер есть, деньги на него положить можно. Была одна проблема — ты становишься неизвестным героем. И этим пользовались преступники — в краденном телефоне меняли сим-карту на только что приобретённую. Такими сим-картами и сегодня пользуются мошенники — названивают с неизвестных одноразовых номеров, например ветеранам, кого хотят обмануть», — рассказал Букштейн.

По словам эксперта, сейчас таких серых карт осталось почти наполовину меньше. Во-первых, потому что в 2021 году в силу вступил закон, обязывающий компании подавать сведения о конечных пользователях корпоративных сим-карт в ЕСИА. Сейчас если предприятие хочет корпоративные сим-карты, то надо подготовить список данных будущих пользователей, чтобы к ним и привязать карты. Букштейн допустил, что серые сим-карты могли попадать на перепродажу или даже бесплатную раздачу как раз от бывших предпринимателей, сотрудников компаний, которым не пригодились симки.

«А там концов не сыщешь, откуда и куда они попали. Распоряжение Роскомнадзора будет способствовать тому, чтобы таких мест сбыта и получения серых сим-карт не стало совсем, чтобы они исчезли», — отметил Букштейн.

Распоряжение регулятора, по мнению эксперта, коснётся в первую очередь недобропорядочных граждан, которые приобрели сим-карты для корыстных целей. Однако уведомления о возможной блокировке могут получить и те, кто пользуется сим-картой достаточно большой промежуток времени. Как пояснил Букштейн, это связано с необходимостью проверить актуальность данных пользователя сим-карты и узнать, принадлежит ли она конкретному человеку или её кому-то передали.

Серые сим-карты — это те, что распространяют без фактического заключения договора. Они могут использоваться для совершения анонимных звонков, например о ложном минировании.

С 1 июня 2021 года в России действует запрет на продажу сим-карт в нестационарных торговых объектах. В соответствии с законом «О связи» при приобретении сим-карты требуется заключить договор об оказании услуг связи, номер должен быть зарегистрирован за определённым человеком.