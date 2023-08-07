Краснодар, 7 августа, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Краснодарские следователи возбудили уголовное дело против 56-летней местной жительницы, которую подозревают в организации подготовки убийства с особой жестокостью мужа и его любовницы. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Фигурантка стала подыскивать исполнителя. Деятельность подозреваемой попала в поле зрения правоохранительных органов», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в роли исполнителя заказного убийства выступил сотрудник полиции, его контакты с заказчицей проходили под наблюдением. Женщина сообщила необходимые сведения о предполагаемых жертвах, в том числе о том, где их можно найти. Она была готова заплатить за преступление 150 тыс. рублей, отметили в ведомстве.

«По замыслу подозреваемой, «исполнитель» должен был облить её знакомую кислотой, а после сжечь автомобиль с потерпевшими», — сообщили в пресс-службе.

Сначала заказчица передала аванс в размере 50 тыс. рублей. Когда ей предоставили «доказательства» убийства, она передала ещё 50 тыс. рублей, после чего женщину задержали.

В ведомстве отметили, что расследование продолжается, следователи выясняют все обстоятельства дела.

В июле 2023 года краснодарское городское управление МВД сообщило, что 82-летняя пенсионерка заказала убийство полицейского. Она пообещала за это 1 млн рублей. Мотив женщины не назвали.

После инсценировки убийства и передачи денег женщину задержали. В её квартире при обыске нашли обрез ружья, боеприпасы, ножи и более 1,8 млн рублей.