Москва, 7 августа, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что новые учебники истории для учеников 5–9-х классов подготовят к 1 сентября 2024 года. Как он отметил 7 августа, в них полностью переписали разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах.

Валерий Мельников/РИА Новости

«В декабре прошлого года на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению было принято решение о разработке и утверждены дорожные карты по созданию единого учебника. К 1 сентября следующего года новые учебники должны быть готовы для всех остальных классов — с 5-го по 9-й», — заявил Мединский на презентации нового учебника всеобщей и российской истории для 10-х и 11-х классов ТАСС.

Помощник президента добавил, что разделы об истории 1970–2000-х годов в них полностью переработали и переписали. По словам Мединского, в учебники добавили раздел о событиях с 2014 года по настоящее время, включая специальную военную операцию на Украине.

Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее заявил, что причины начала СВО входят в программу уроков истории в старших классах школы. По его словам, теме посвятят не один и не два часа. Он пояснил, что специальная военная операция началась не 24 февраля, а намного раньше, её причины намного глубже. Помимо этого, Кравцов заявил, что в новых учебниках по истории в школах будут карты с новыми регионами России. Позднее, на совещании у президента России Владимира Путина 2 августа он также заявил, что школы в новых регионах России полностью обеспечены учебниками и учебной литературой.