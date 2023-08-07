Москва, 7 августа, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Государственные школьные учебники по всем предметам подготовят до конца 2025 года. Об этом 7 августа сообщил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов на презентации нового учебника отечественной истории.

Валерий Мельников/РИА Новости

«А до конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России с 2023 года единых образовательных программ — «золотого стандарта» знаний и государственного заказа на учебники. По этой программе обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» при реализации образовательной программы начального общего образования, а также «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

Пресс-служба Минпросвещения 31 января сообщила, что в российских школах с 2024–2025 учебного года станут массово использовать новый учебник по истории с разделом про спецоперацию на Украине. В создании учебника принимают участие историки, психологи и социологи.

В начале июня Путин заявил, что России и другим странам ЕАЭС не требуется «простое» возвращение к советской системе образования. Глава государства подчеркнул, что нужно брать из мирового опыта всё лучшее и создавать своё.