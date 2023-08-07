* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 7 августа, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России заявило японскому посольству в Москве решительный протест в связи с тем, что в стране позволили провести мероприятие организации «Форум свободных народов ПостРоссии» (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом 7 августа сообщила пресс-служба российского МИД.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В министерстве напомнили, что в России членов организации внесли в реестр террористов. Японской стороне указали на недопустимость подобных шагов.

«Этот шаг, равно как и подключение к упомянутому сборищу депутатов парламента Японии, подписавшихся под итоговым «документом» с призывами к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности, не могут рассматриваться иначе как попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны», — говорится в сообщении.

Проведение подобной акции, как отметили в МИД, было бы невозможным без согласования с японским правительством, возглавляемым премьер-министром Фумио Кисидой, следовательно, официальный Токио открыто поддержал террористическую риторику в отношении России, а также идеологию ненависти.

В МИД подчеркнули, что японская сторона делает шаги, которые могут окончательно разрушить отношения с Россией. Москва призывает наказать виновных в произошедшем в Японии. Также в российском министерстве призвали Токио быть готовым «к самым чувствительным» ответным мерам, если подобные провокации повторятся.

Как сообщало ИА Регнум, Генпрокуратура признала «Форум свободных народов постРоссии» нежелательной организацией в марте 2023 года. В ведомстве сообщили, что её лидеры проживают в Литве, Чехии и Британии, они продвигают сепаратистские националистические идеи и призывают к нарушению территориальной целостности России.