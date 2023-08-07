Пекин, 7 августа, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Китай будет занимать беспристрастную позицию по Украине, высказывать объективное мнение и продвигать мирные переговоры. Об этом 7 августа заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Пресс-служба МИД РФ Министр иностранных дел КНР Ван И

«По проблеме Украины Китай в любых форматах многостороннего международного взаимодействия занимает независимую и справедливую позицию», — приводит слова Ван И сайт внешнеполитического ведомства Китая.

Кроме того, Китай намерен активно содействовать миру и переговорам по Украине, стремиться к поиску политического решения.

Как подчеркнул Ван И, Китай также готов работать с Россией и другими членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для успешного проведения саммита и развития механизмов объединения. Механизм БРИКС следовал веяниям времени и продемонстрировал жизнеспособность, отметил Ван И.

Во время телефонного разговора Лавров поздравил китайского коллегу с назначением на пост главы МИД КНР и пожелал новых успехов в его ответственной работе. Стороны высоко оценили поступательное развитие российско-китайских отношений, а также обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки. Главы МИД России и Китая дали позитивную оценку конструктивному диалогу и высокому уровню взаимодействия между двумя странами в рамках ООН, БРИКС, ШОС, «Группы двадцати» и других международных структур.

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй обменялся мнениями по ситуации на Украине с участниками встречи в Саудовской Аравии 7 августа. Там Пекин выступил за продолжение укрепления диалога со всеми сторонами для политического урегулирования ситуации. Встреча проходила в Джидде 5–6 августа. На неё пригласили представителей порядка 30 государств. Россию на встречу не пригласили.