Пекин, 7 августа, 2023, 17:33 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Китая рассказали о содержании разговора главы российского МИД Сергея Лаврова и главы Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. В опубликованном 7 августа сообщении МИД КНР отметил, что китайский дипломат заверил российского коллегу в сохранении независимой позиции Китая по украинскому конфликту.

Иван Шилов ИА Регнум

«Важнейшая задача Москвы и Пекина — реализация консенсуса местных лидеров и развитие отношений. Китайская сторона будет активно предлагать Москве и Киеву сесть за стол переговоров», — сообщается на сайте МИД.

Помимо этого, в беседе с Лавровым Ван И подчеркнул, что Россия и Китай — заслуживающие доверия надёжные друзья и партнёры.

Телефонный разговор Лаврова и Ван И состоялся 7 августа. Как сообщил российский МИД, стороны высоко оценили развитие двусторонних отношений, демонстрирующих устойчивость и позитивную динамику в сложных геополитических условиях, а также уделили особое внимание международной повестке. Главы ведомств отметили общее неприятие негативной позиции Запада в отношении России и Китая, а также попыток сдержать их развитие.

Перед этим на встрече с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым Ван И заявил, что Китай готов продолжить укрепление стратегического взаимодействия с Россией. Глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК отметил, что двусторонние отношения стали более зрелыми и выразил готовность тесно сотрудничать с российской стороной и другими странами объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) с целью защиты общих интересов.

В марте 2023 года Лавров заявил, что Москва и Пекин имеют далекоидущие планы развития взаимодействия. Министр подчеркнул, что стороны ждёт насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая их роль в качестве стабилизирующего фактора международных отношений.