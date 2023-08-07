Лондон, 7 августа, 2023, 17:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день количество ампутаций конечностей, которое провели украинским военным, превысило число таких же операций, проведенных военнослужащим Великобритании во время Первой мировой войны. Об этом 7 августа написала газета The Times со ссылкой на статистические данные компании — производителя протезов Ottobock.

Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

«До 50 тысяч украинцев потеряли конечности. Как и другие данные о потерях, это число не было подтверждено Киевом, но оно превышает 41 тысячу ампутаций, выполненных британским солдатам во время Первой мировой войны», — говорится в публикации.

По данным газеты, на одного погибшего украинского военного приходится 10–20 получивших ранения. При этом, как пишет газета, ампутация — это одна из наиболее распространённых операций, которые проводятся бойцам ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американская газета The New York Times написала, что в подготовленных и вооружённых западным оружием бригадах ВСУ состоят в первую очередь новобранцы. В результате этого такие подразделения несут тяжёлые потери в ходе контрнаступления. По данным издания, украинские военные понесли тяжёлые потери при попытках штурмовать «грандиозную» российскую линию обороны.

Перед этим глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне–июле потеряли уже более 43 тыс. военных. По словам Шойгу, в это число не входят эвакуированные в украинские госпитали и за рубеж раненые и иностранные наёмники, а также военные киевской армии, ликвидированные в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.