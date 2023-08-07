Лесной, Свердловская область, 7 августа, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Женщина погибла во время грозы в Свердловской области от удара молнии, сообщили 7 августа в региональном управлении МВД.

IMAGO/Marc Schueler/ТАСС

Приехавшая в город Лесной в гости к родственникам жительница Москвы 5 августа с сестрой отправилась в лес на прогулку, где их застигла гроза. Как рассказал глава пресс-службы управления Валерий Горелых, женщины спрятались под деревом, в которое ударила молния.

«От удара молнии сестра погибшей тоже потеряла сознание и упала, но осталась жива, даже госпитализация ей не потребовалась», — процитировало Горелых региональное издание «Накануне».

Тело погибшей отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Собранные по факту гибели женщины материалы МВД направило в СКР для принятия процессуального решения.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля в посёлке Александровка Болотнинского района Новосибирской области погиб от удара молнии подросток 16 лет, прятавшийся от дождя под деревом. Ещё один мальчик 13 лет получил электротравму и остался жив.

16 июля на юге Красноярского края туристка погибла от удара молнии в парке Ергаки во время восхождения на пик Звёздный. Ещё двое мужчин получили травмы ног. Молния ударила, когда туристы находились на высоте 400 метров.