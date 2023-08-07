Кейптаун, 7 августа, 2023, 17:05 — ИА Регнум. На сегодня 34 страны подтвердили своё участие во встречах в рамках саммита БРИСК (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится в августе в Йоханнесбурге. Об этом 7 августа на брифинге, посвящённом предстоящей встрече в верхах БРИКС, заявила глава южноафриканского министерства иностранных дел Наледи Пандор. Её речь транслировалась в YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум

Она уточнила, что президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на встречи в рамках саммита БРИКС лидеров 67 стран Африки и Глобального Юга, а также 20 представителей организаций.

«На данный момент подтверждения были получены из не менее чем 34 стран», ― добавила она.

Пандор отметила, что на мероприятия были также приглашены генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и представители других организаций.

Она также сообщила, что лидеры БРИКС на саммите обсудят расширение организации. Им представят специальный доклад о принципах расширения объединения и список стран, которые хотят вступить в БРИКС.

«Именно лидеры примут окончательное решение по этому вопросу», ― сообщила она.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС состоится 22–24 августа в Йоханнесбурге и пройдёт под председательством ЮАР. Лозунг 15-го по счёту саммита — «БРИКС и Африка: партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». Ранее о желании присоединиться к альянсу заявили представители целого ряда стран, включая Аргентину, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Боливию.

Президент России Владимир Путин уточнил, что примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции, а в ЮАР поедет министр иностранных дел Сергей Лавров. В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что не будет очно участвовать в саммите БРИКС в ЮАР, так как туда не приедет российский лидер.