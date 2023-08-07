Зеленский раскритиковал президента Бразилии за предложения по Украине
Зеленский раскритиковал президента Бразилии за предложения по урегулированию конфликта на Украине
Киев, 7 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN Brazil раскритиковал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву за его предложения по урегулированию конфликта на Украине.
«Честно говоря, если президент хочет мне что-то сказать, пусть сядет и скажет», — сказал украинский президент.
Зеленский также сообщил, что думал, что бразильский лидер обладает более широким пониманием мира. В интервью украинский президент раскритиковал главу Бразилии в том числе за гарантии безопасности для России.
Ранее в беседе с зарубежными СМИ Лула да Силва заявил, что его предложения по разрешению конфликта на Украине будут представлены, когда стороны будут готовы к переговорам.
В апреле президент Бразилии заявил, то рассчитывает стать посредником в вопросе будущих дипломатических переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Как тогда заявил Лула да Силва, лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя.
В конце июля президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по украинскому кризису заявил, что российские власти готовы искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 7 июля подчеркнул, что Москва сможет вступить в переговоры с Киевом лишь после того, как украинская сторона примет условия российских властей.
Зеленский ввёл законодательный запрет на переговоры с президентом России. В свою очередь, Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Запад это игнорирует. Путин отмечал, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.
Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, заявил 7 августа, что никаких компромиссов в виде немедленного прекращения огня и переговоров в урегулировании украинского конфликта быть не может. Он отметил, что решить конфликт возможно выводом российских войск за границы 1991 года.