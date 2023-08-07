Киев, 7 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN Brazil раскритиковал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву за его предложения по урегулированию конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Честно говоря, если президент хочет мне что-то сказать, пусть сядет и скажет», — сказал украинский президент.

Зеленский также сообщил, что думал, что бразильский лидер обладает более широким пониманием мира. В интервью украинский президент раскритиковал главу Бразилии в том числе за гарантии безопасности для России.

Ранее в беседе с зарубежными СМИ Лула да Силва заявил, что его предложения по разрешению конфликта на Украине будут представлены, когда стороны будут готовы к переговорам.

В апреле президент Бразилии заявил, то рассчитывает стать посредником в вопросе будущих дипломатических переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Как тогда заявил Лула да Силва, лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя.

В конце июля президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по украинскому кризису заявил, что российские власти готовы искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 7 июля подчеркнул, что Москва сможет вступить в переговоры с Киевом лишь после того, как украинская сторона примет условия российских властей.

Зеленский ввёл законодательный запрет на переговоры с президентом России. В свою очередь, Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Запад это игнорирует. Путин отмечал, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, заявил 7 августа, что никаких компромиссов в виде немедленного прекращения огня и переговоров в урегулировании украинского конфликта быть не может. Он отметил, что решить конфликт возможно выводом российских войск за границы 1991 года.