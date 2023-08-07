Киев, 7 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский надеется, что папа Римский Франциск прибудет с визитом в страну, чтобы обсудить «формулу мира» Киева. Об этом украинский лидер сообщил в интервью, опубликованном латиноамериканской газетой La Nacion.

ТАСС/ANSA via ZUMA Press Папа Римский Франциск и украинский президент Владимир Зеленский

«Я планировал обсудить с ним вопрос поддержки формулы мира на Украине», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что, приглашая понтифика, предложил ему выбрать для визита любой украинский город. Украинский президент также похвалил папу Римского за поддержку Киева.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не примет никакие компромиссы и отказывается от любых отклонений от «формулы мира», объявленной Зеленским. Он подчеркнул, что украинская сторона требует вывода российской армии за границы 1991 года.

В июне 2023 года в Россию прибыл спецпосланник понтифика кардинал Маттео Дзуппи. Он встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым и обсудил урегулирование конфликта на Украине.