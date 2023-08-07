Москва, 7 августа, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Отказ частной клиники в проведении ультразвукового исследования (УЗИ) по направлению от врача государственного медицинского учреждения вызывает вопросы и выглядит неправомерным. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов, кандидат медицинских наук, юрист в области медицины Олег Родин.

Светлана Шевченко/РИА Новости

Ранее Верховный суд признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача. Суд рассмотрел иск женщины, которой врач в государственной поликлинике выдал направление на УЗИ, но частная клиника отказалась делать его без предварительной консультации с их врачом. Направление её доктора не приняли, потому что оно якобы не было оформлено должным образом в конкретную медорганизацию. Женщина обратилась в суд, считая, что в праве проходить УЗИ в клинике, которую сама выберет, но Минздрав направил в суд возражения, призвав оставить действующий порядок. В суде приняли сторону ведомства.

По мнению юриста в сфере медицины, сама ситуация вызывает массу вопросов и выглядит противоречащей закону 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в котором есть пункты о возможности пациента самостоятельно выбирать медицинскую организацию.

«Постановление Верховного суда — это прецедент. Пока в законе нет такого обязательства проводить УЗИ по направлению от одной организации. Отказ провести УЗИ без направления — за это нужно подавать жалобу. Росздравнадзор должен провести проверку. Потому что закона запрещающего нет», — рассказал Родин.

При этом юрист согласился, что направление на конкретное обследование, в том числе на приём к специалисту функциональной диагностики, действительно можно получить только по назначению врача. Но это не значит, что рекомендации от врача государственного бюджетного учреждения не могут принять во внимание в частных клиниках, которые к тому же могут работать по системе ОМС.

«Судя по всему, они (в частной клинике. — Прим. ред.) хотели, чтобы посмотрел прежде их врач, а это лишние деньги. Первый раз такую глупость слышу, чтобы отказывали, если есть соответствующее оборудование и им готовы заплатить деньги за обследование. Отказ в проведении исследования при наличии направления, тем более от государственного учреждения, — это неправомерно», — заключил юрист.

Также Родин отметил, что из принятого решения Верховного суда не следует обязательства иметь при себе всегда направление именно в бумажном виде — как правило, рекомендации от медиков из государственных клиник всегда есть в системе. Однако надо учитывать также местонахождение пациента и развитость информационного обеспечения медицинского сектора региона, где гражданин проходит обследование. Поэтому если направление есть и на бумажном носителе, то это с большей долей вероятности поможет успешно пройти обследование. Юрист также отметил, что решение Минздрава, которое повлияло на решение Верховного суда, вероятно, связано с желанием ведомства всё больше загрузить первичное звено — терапевтов, выдающих направления.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов опроверг сообщения, что все виды медицинской помощи скоро сделают платными. Он предположил, что СМИ, которые распространили информацию о платных услугах, неверно трактовали один из документов Минздрава.

В начале июля 2023 года в пресс-службе Следственного комитета рассказали, что с начала года в суд поступило порядка 62 уголовных дел против врачей, допустивших ошибки при оказании помощи пациентам. По заявлениям физических и юридических лиц в 2021 году Росздравнадзор провёл 1056 проверок в медорганизациях, в 2022 году их было более 1100.