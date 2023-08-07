Краснотурьинск, Свердловская область, 7 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. На территории демонтажа бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода (БАЗ) в городе Краснотурьинске Свердловской области обрушилась труба. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе предприятия.

Подрядная организация ООО «Развитие» вела здесь подготовку к техническому обрушению дымовой трубы №3. Однако труба рухнула сама.

«7 августа в 15:00 часов произошло незапланированное обрушение, в зоне падения находилось три сотрудника подрядчика», — уточнили в пресс-службе.

В результате ЧП пострадали три человека. Одного госпитализировали в состоянии средней тяжести.

«Ещё один находится на месте происшествия на верху остова трубы. Третий пострадавший находится под завалом», ― добавили в беседе с «Интерфаксом» в пресс-службе завода.

На месте происшествия специалисты проводят эвакуационные работы.

Богословский алюминиевый завод ввели в эксплуатацию в 1940-х годах. Он является одним из крупнейших предприятий России по производству глинозёма. Входит в алюминиевую компанию «Русал».

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля в Самаре прогремел взрыв на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. По предварительной версии, заложили взрывное устройство. Серьёзных разрушений, а также пострадавших нет.

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