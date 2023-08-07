Кейптаун, 7 августа, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Президента Франции Эммануэля Макрона не пригласили на саммит БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике. Об этом 7 августа рассказал журналистам глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

«В этом отношении никакого приглашения выдано не было», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу позволить ему принять участие в саммите БРИКС. Южноафриканского лидера удивила такая просьба французского коллеги.

Позднее замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя просьбу Макрона, уточнил, что лидеры стран, проводящих антироссийскую политику, неуместны на саммите БРИКС. Он указал, что перед приглашением гостей на мероприятие проводятся консультации всех стран — участниц объединения.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко уверен, что участие французского лидера не вписывается в мероприятие ни по одному из параметров встречи, а носит лишь деструктивный характер. Эксперт напомнил, что президент Франции представляет интересы стран G7, организации, которая занимает противоположную России, Китаю и другим государствам позицию по многим международным вопросам.

Саммит БРИКС пройдёт в Йоханнесбурге 22–24 августа.