Ниамей, 7 августа, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Два центральноафриканских государства начали готовить силы для вторжения на территорию Нигера. Об этом говорится в коммюнике созданного мятежниками Национального совета спасения родины (НССР), сообщило 7 августа агентство ANP.

ISSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС

«В двух странах Центральной Африки началась предварительная переброска сил для участия в ней», — говорится в заявлении НССР.

Авторы заявления подчеркнули, что интервенцию в Нигер планируют, несмотря на то что население этой республики и народы стран, входящих в Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), против этого. В НССР также заявили, что каждое государство, которое будет вести военные действия на территории Нигера, будет считаться участником операции.

Ранее в ЭКОВАС выдвинули ультиматум новым властям Нигера, потребовав восстановить в должности свергнутого президента Мохамеда Базума. В противном случае в объединении пригрозили применить силу. Срок ультиматума истёк 6 августа.

При этом высокопоставленный военный чиновник одной из стран ЭКОВАС сообщил газете Wall Street Journal, что этому сообществу потребуется время, чтобы подготовить силы для интервенции в Нигер.

Мятеж в Нигере начался 27 июля. Базума заблокировала его собственная президентская гвардия, объявив о смене власти. Он, в свою очередь, призвал США помочь восстановить власть в республике.