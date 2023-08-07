ДНР, 7 августа, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Бывший игрок московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Андрей Соломатин вступил в ряды фанатского батальон «Эспаньола» и отправился в зону спецоперации.

Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС Андрей Соломатин

Как рассказал в беседе с RT бывший футболист, он с октября 2022 года возил гуманитарную помощь российским военным в зону СВО.

«Сейчас уже подписал контракт. Хочу сказать, что батальон — это не только боевое крыло, будем поддерживать людей ещё по-другому», — сказал он.

Соломатин уточнил, что он получил позывной Солома и сейчас находится в районе Артёмовска в ДНР, где в данный момент «жарко».

Экс-игрок сборной России отметил, что его сослуживцы, с которыми он давно общается, положительно отнеслись к его решению, и выразил надежду на то, что всё больше спортсменов будут поддерживать российских военных в зоне СВО, где много работы.

«Боевое крещение у меня уже было. Мы здесь все как единое целое. Здесь фанаты абсолютно всех клубов России», — добавил Соломатин.

В состав фанатского батальона «Эспаньола» входят представители конкурирующих клубов футбольных фанатов, которые оставили свои разногласия из-за необходимости защиты российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что с 1 января 2023 года на военную службу было принято более 231 тыс. человек. Он уточнил, что задача сделать службу по контракту максимально престижной остаётся в силе.

Позднее президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые принимают участие в СВО. В документе идёт речь о добровольцах, заключивших контракт в периоды мобилизации, военного положения и военного времени.