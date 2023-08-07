Москва, 7 августа, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Известного театрального режиссёра, театроведа, драматурга Светлану Джимбинову нашли мёртвой в её квартире в Москве, сообщил ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

kino-teatr.ru Режиссер Светлана Джимбинова

«Обнаружили мумифицированный труп гражданки Джимбиновой», — сообщил источник.

Собеседник также рассказал, что женщина умерла более года назад.

Светлана Джимбинова не выходила на связь, и её давно никто не видел. Соседи режиссёра по дому на Университетском проспекте обратились в полицию. Выехавшие на место сотрудники приняли решение вскрыть квартиру.

Причину смерти выясняют.

Светлана Бемовна Джимбинова родилась 1 января 1940 года в семье известного государственного и общественного деятеля Калмыкии, ученого, писателя, журналиста Бема Оконовича Джимбинова. Детство и юность Светланы прошли в Москве. В 1958 году она поступила на режиссерский факультет ГИТИСа. После окончания института её пригласили на работу в Московский театр имени Евгения Вахтангова. С этого периода вся профессиональная и личная жизнь Джимбиновой связана с театром им. Евгения Вахтангова.

Первый большой спектакль на профессиональной сцене она поставила в 1966 году. Это была «Золушка», которая имела продолжение в новом формате — как фильм-спектакль на советском телевидении. В число творческих работ Джимбиновой также вошли «Старые друзья» (1968 г.), «Кот в сапогах» (1974 г.), «Про Ивана — не-великана» (1980 г.), «Колокола» (1982 г.), «Мария Тюдор» (1985 г.).