Рыбинск, Ярославская область, 7 августа, 2023, 16:06 — ИА Регнум. В Ярославской области вынесен обвинительный приговор в отношении убийцы двух человек, совершённом на территории школы в Рыбинске. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

СУ СК России по Ярославской области

Ярославский областной суд признал 42-летнего подозреваемого виновным по четырём статьям УК РФ и приговорил к 23 годам в колонии строгого режима.

Следствие установило, что в ноябре 2022 года подсудимый пришёл в одну из школ города Рыбинска к своей бывшей 40-летней сожительнице, работавшей в этом учебном учреждении. В ходе конфликта он нанёс женщине ножевое ранение, от которого она скончалась. Ранее злоумышленник высказывал женщине угрозу убийством. Кроме того, мужчина также ранил ножом 51-летнюю сотрудницу школы, ставшую свидетелем произошедшего.

Ранее, в октябре прошлого года, он в ходе конфликта нанёс смертельное ранение ножом своему 63-летниму знакомому. Потерпевший скончался на месте преступления. После этого злоумышленник тайно похитил его банковскую карту и совершил на нее покупки.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября в здании школы № 43 Рыбинска мужчина нанёс удары ножом своей бывшей сожительнице, которая скончалась на месте. Также он ранил ещё одну сотрудницу школы. Детей в это время в школе не было из-за каникул. После нападения мужчина попытался совершить самоубийство, но его госпитализировали.

После выписки из медучреждения суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.