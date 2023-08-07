Белгород, 7 августа, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Комбайнёр в селе Козинка в Белгородской области подорвался на мине около границы с Украиной. Об этом 7 августа рассказал один из местных жителей.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Мужик в поле убирал, слишком близко к границе подъехал [с Украиной] — и там подорвался. Комбайнера посекло, ещё один человек получил ранение, кто — не знаю, но оба живы, в больнице», — сказал он в беседе с RT.

Владелец комбайна уточнил, что у машины в результате ЧП повреждена жатка, машину нельзя использовать. Ущерб предприниматель оценил в 500–600 тысяч рублей.

«После случившегося это поле мы убирать не будем — слишком опасно, бросили всё. У работников лёгкие травмы: обоих посекло стеклом», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что при обстреле посёлка Красное в Шебекинском округе пострадал мирный житель. Глава региона уточнил, что им оказался комбайнёр, работавший в момент обстрела в поле.

Позднее украинские военные обстреляли село Новопетровка в Белгородской области. В результате этого никто не пострадал.