Москва, 7 августа, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что не вымогала деньги у хирурга Тимура Хайдарова, как он об этом заявлял, а только потребовала компенсацию за некачественную работу, которую пришлось переделывать у другого врача. В понедельник, 7 августа, исполнительница прояснила ситуацию в соцсети.

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Хирург Тимур Хайдаров и певица Слава

«Я ему сказала — если ты сейчас мне не заплатишь пять млн рублей, я выкладываю всё в Сеть. Но потом сразу же я думаю, зачем мне эта компенсация? Поэтому я сказала: «Тимур, пока, я выкладываю это всё в соцсеть. Короче, говорю вам главное: когда эта заварушка началась, я не знала о пострадавших. Это была переписка между пациентом и хирургом», — заявила Слава в своём обращении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3824707" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Певица Слава отреагировала на заявление хирурга Хайдарова о вымогательстве

По признанию певицы, она не знала, что может открыть «ящик Пандоры», что появится множество пострадавших от рук Хайдарова.

«Слава богу, что я это сделала», — резюмировала Сланевская.

Хайдаров несколько недель обменивается обвинениями с бывшими пациентками. Помимо Славы, он также работал с певицей Любовью Успенской. Он рассказал, что исполнительницы якобы вымогали у него крупные суммы. Успенская в ответ заявила, что врач сам пытался купить её молчание. Ранее о Хайдарове негативно высказалась и дочь Успенской Татьяна, а на его сторону встали продюсер Яна Рудковская и певец Филипп Киркоров и другие знаменитости.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Хайдаров рассказал, какие пластические операции он делал российским деятелям культуры и подтвердил, что помог создать рельефный пресс блогеру Давиду Манукяну (Дава), которому по «медицинским показаниям» требовалось хирургическое вмешательство. Хирург заявил, что блогер сделал неудачную процедуру криолиполиза, и организм отреагировал рубцовой тканью.