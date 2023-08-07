Рим, 7 августа, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини скончался после того, как на него обрушились стеллажи с сыром, сообщила 7 августа газета L’Eco di Bergamo.

Трагедия произошла вечером 6 августа в штаб-квартире компании. На место выехали более двадцати спасателей, которые всю ночь занимались поисками 75-летнего Кьяппарини. Тело владельца компании по производству сыра «грана падано» нашли утром, 7 августа. Оказалось, что его завалило 25 тысячами головок сыра.

Предположительно, мужчина в момент трагедии работал над установкой настроек аппарата, который вращает формы сыра для его созревания.

В материале газеты также сообщается о значительном экономическом ущербе, который ещё предстоит подсчитать.